Traffico intenso sia a Ponente che a Levante

Liguria - Tutti in auto per il ponte del 1 maggio e autostrade della Liguria prese d'assalto. Rallentamenti si stanno registrando sia a Ponente che a Levante della nostra Regione.



Traffico - Disagi si stanno registrando sulla A10 con code a tratti tra Arenzano e il bivio A10/fine complanare di Savona per traffico intenso. Un veicolo in avaria ha invece creato problemi nel tratto tra Geova Aeroporto e Pegli con i mezzi sul posto per ripristinare la situazione nel minor tempo possibile e infine traffico rallentato sulla A26 tra Ovada e Masone.



Incidente - In A12 code tra Genova Est e Recco verso Livorno a causa di un incidente che ha coinvolto una moto. Il personale di Autostrade per l'Italia è sul luogo dell'evento per segnalare la coda e velocizzare il transito dei veicoli.