Porti, sindacati chiedono un regolamento per il maltempo: «Altrimenti sciopero ogni allerta rossa»

Passi avanti nell'incontro tra sindacati e autorità portuali

Liguria - In caso di allerta rossa, le attività dei porti di Genova e Savona saranno sospese. Questo è stato chiesto dai sindacati all'incontro con l'autorità portuale, una valutazione del rischio in caso di maltempo e, se necessaria, la chiusura. L'incontro è stato voluto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo i danni provocati nei porti dal maltempo: container volati e incendio di terminal su tutti.



«L'autorità portuale convocherà a breve una riunione con Capitaneria di porto, terminalisti, asl, operatori e parti sociali di Genova e Savona per definire un regolamento condiviso che consenta di adottare decisioni rapide in caso dei picchi di allerta - aggiunge Roberto Gulli della Uil - Se dal prossimo incontro non ci faranno passi avanti sul regolamento, dichiareremo sciopero a ogni allerta rossa».