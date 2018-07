Porto turistico di Chiavari, installato un nuovo distributore di gasolio

Liguria - Marina Chiavari fornisce un ulteriore servizio ai propri clienti diportisti, ma anche ai porti limitrofi, grazie all’installazione di un nuovo distributore di gasolio di ultima generazione.

Le capacità dei serbatoi, gestiti da Keropetrol, sono di 60000 litri per il gasolio nazionale, 20000 litri per il gasolio agevolato e 20000 litri per la benzina verde.



Un’opportunità sia per le attività commerciali come battelli e pescherecci, sia per tutti i proprietari di gommoni, motoscafi e barche di rifornirsi comodamente presso il Porto Turistico Amm. Luigi Gatti di Chiavari.



Lo scopo prefissato, conclude il sindaco Marco Di Capua, è quello di «offrire una continuità di apertura per far sì che i diportisti possano godere di un servizio con orario garantito, tutti i giorni dalle 8 alle 19. Molte le imbarcazioni che, in questi primi giorni di apertura, hanno scelto Chiavari per fare rifornimento: un servizio atteso da anni che permette a Marina Chiavari di diventare un punto strategico per il rifornimento nel Tigullio.”