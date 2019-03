Portofino, al concerto di riapertura della strada provinciale anche Mahmood, Elodie e molti altri

Liguria - "Siamo tornati più belli di prima". Il sindaco di Portofino Matteo Viacava commenta così, direttamente da Courmayeur, l'annuncio della riapertura della Strada Provinciale 227 che collega Santa Margherita a Portofino. Tuttavia non finisce qui. "Mahmood, Il Volo, Elodie, Noemi, Anna Tatangelo e Mario Biondi - continua il Primo Cittadino - sono questi i sei grandi nomi che prenderanno parte al Concerto Evento, grazie anche alla collaborazione con le radio Mediaset, nel pomeriggio di sabato 6 aprile durante la Grande Festa di Primavera organizzata insieme a Regione Liguria e Città Metropolitana per celebrare e festeggiare la grande riapertura della nostra strada in tempi record. E' la nostra festa, il nostro grande giorno; credetemi sono emozionato e felice come non mai".



L'apertura della strada ai mezzi privati, infine, è stata fissata per domenica mattina (7 aprile) alle ore 7: momento in cui tutto sarà per davvero come prima dopo neanche 160 giorni da quella terribile notte di fine ottobre.