Portofino, borgo isolato: frana sulla provinciale 227

Liguria - La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più e il Borgo in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino.



Il Sindaco Matteo Viacava, impegnato durante tutta la notte sul campo in prima persona per gestire l'emergenza è senza parole: «Non si è mai vista una cosa simile. Il mare è stato una furia, qualcosa di incredibile».



Lo stesso sindaco è stato impegnato durante la serata di ieri anche nello spegnimento dell'incendio che ha visto coinvolte alcune sale del Comando della Capitaneria di Porto del Borgo. «Non sono il sindaco di Portofino, sono un portofinese e sono fiero e orgoglioso di esserlo perché tutti insieme ci siamo uniti e per davvero abbiamo evitato il peggio», conclude il sindaco.