Liguria - Riapertura in pompa magna per la strada che collega Santa Margherita Ligure e Portofino: dopo oltre cinque mesi dalla terribile mareggiata che ha devastato la zona, finalmente le due cittadine liguri potranno tornare alla normalità.



I festeggiamenti - La cerimonia ha avuto inizio intorno alle 10 a Santa Margherita, dove partiranno i battelli riservati ai residenti del borgo, a chi vi lavora e agli invitati famosi che presenzieranno, tutti muniti di uno speciale pass fornito loro dalle attività commerciali di Portofino. La cerimonia del taglio del nastro - previsto per le 11.30, quando il corteo (aperto dalla banda e dai circa 600 bambini delle scuole dei comuni di Portofino, di Santa Margherita e di Rapallo e partito poco prima da Santa Margherita) è areivato all’altezza della ex abbazia della Cervara - e la benedizione della strada sono avvenuti per mano del vescovo di Chiavari Alberto Tanasini.

Alla fine della cerimonia, l'apertura vera e propria della strada sarà seguita da una grande una festa, con tanto stand gastronomici e intrattenimento.

«Per noi tutti è davvero un bel giorno» commenta il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni. «In molti hanno speso risorse ed energie per aiutarci, e per tutti quelli che hanno collaborato oggi è davvero un bel giorno» continua: «Credo davvero che tutto sarà pronto entro Pasqua, credo che Pasqua sarà un po' il momento ufficiale di completamento dei lavori di ripristino. Come comunità di Santa Margherita credo che a questo punto possiamo guardare con fiducia al presente e non solo al futuro».



Il taglio del nastro - È ufficiale: Portofino e Santa Margherita Ligure hanno di nuovo un collegamento stradale. Il taglio del nastro è stato fatto dal vescovo di Chiavari Alberto Tanasini alle 11.30 alla presenza del Governatore della Liguria Giovanni Toti, dell'assessore regionale al Lavori pubblici, Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone, dei due sindaci delle cittadine del levante e ligure e di svariate personalità istituzionali, preceduto da un grande corteo aperto dalla banda e da una delegazione di 600 bambini di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, gemellate per l'occasione.