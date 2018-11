Portofino, chiuso il sentiero dal monte perchè pericoloso

Adesso il borgo è raggiungibile con i mezzi solo via-mare

Liguria - Portofino resta raggiungibile solamente via mare. Il sentiero che collega Portofino al Kulm (circa 6 km di strada sterrata) resta percorribile solamente a piedi. Ieri il genio militare ha svolto sopralluoghi per verificare la possibilità di rendere carrabile la strada, ma il parere è stato negativo. Il sentiero, molto stretto e con il reale rischio di cedimenti, è percorso in via straordinaria dai mezzi della protezione civile per necessità improrogabili.



Per quanto riguarda la SP 227 che collegava Santa Margherita al borgo, non si conoscono tempistiche certe. Le voci che circolano in paese parlano di Pasqua come prima data utile per ripristinare la circolazione ordinaria sulla provinciale. Alcuni residenti hanno preso camere d'albero a Santa Margherita per non rimanere isolati e permettere ai figli di andare a scuola regolarmente. I gestori di ristoranti e bar sono in ferie forzata, con un mese d'anticipo rispetto a quanto previsto.