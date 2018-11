Portofino, chiuso il sentiero per cicli e motocicli che univa il borgo a Paraggi

Tra 10 giorni il collegamento pedonale con Santa, termina l'urgenza di tenerlo aperto

Liguria - La strada di tubi e tavole di legno, costruita sul Monte di Portofino, è stata bloccata. La via che poteva essere percorsa solo da cicli e motocicli univa il borgo con Nozarego, Gave e Gassetta. Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, lo ha annunciato durante il consiglio d'amministrazione del Parco di Portofino, in quanto non sussistono più le condizioni di urgenza e che lavorerà per ripristinare il sentiero.



Paolo Donadoni, in quanto presidente dell'ente Parco di Portofino, ha spiegato: «Nell'immediatezza dell'isolamento di Portofino si sono messe in atto tutte le possibili soluzioni per permettere un minimo di collegamento alla frazione sammargheritese di Paraggi e a Portofino. Siccome la realizzazione di un passaggio pedonale sul tratto di provinciale crollato è avviata ed entro 10 giorni sarà completata e siccome è stato attivato e messo in sicurezza il collegamento Portofino Vetta - Portofino Mare, la terza soluzione è stata abbandonata dal comune di Portofino».