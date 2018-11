Portofino, domenica il trasporto via mare del bus navetta

Liguria - Continua l’impegno di Atp Esercizio per il Tigullio, colpito duramente dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. Mentre per domani è fissata la presentazione di 6 nuovi bus, oggi si sono definiti i dettagli per l’operazione che consentirà a Portofino di rompere il suo isolamento e a Rapallo e Santa Margherita di mantenere il collegamento con la città della piazzetta, fondamentale per ragioni turistiche.



Percorso - Domenica prossima un bus navetta da 30 posti verrà trasferito a Portofino con un traghetto in partenza da Genova. Il mezzo consentirà di riattivare il collegamento della storica linea 82 tra Rapallo-Santa Margherita e Portofino. Il sistema che verrà adottato non appena verrà portata a termine la costruzione della passerella pedonale tra bivio Cervara e Paraggi, dove è crollata la strada provinciale, prevede l’utilizzo di due diversi bus navetta: quello che verrà stanziato appunto a Portofino e quello che farà la spola tra Rapallo e Bivio Cervara.



Soluzioni - I passeggeri potranno così percorrere a piedi il tratto interessato dal crollo utilizzando la passerella pedonale scendendo da un mezzo e salendo sull’altro. Ovviamente gli orari saranno definiti in modo da non avere attese: l’efficacia del sistema è garantita, avremo il nostro personale sempre a disposizione dei passeggeri, con due autisti che saranno quotidianamente impegnati sulla linea. Occorre solamente attendere che venga costruita la passerella pedonale, ma noi siamo già pronti. «Siamo molto soddisfatti. A tre settimane dalla mareggiata, in accordo con Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Atp, abbiamo già concordato come uscire dall'isolamento e attivato soluzioni concrete. Portofino e Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure, da Natale saranno ricollegate pedonalmente e con un servizio pubblico di trasporto», dichiarano congiuntamente Matteo Viacava, sindaco di Portofino, ed Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio.