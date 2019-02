Portofino, elicottero al lavoro sulla strada provinciale 227

Liguria - Durante tutta la mattina un elicottero ha trasportato le nuove e innovative pareti metalliche - più fini e leggeri - che sono state posizionate sulla parete rocciosa che corre lungo la strada provinciale 227 fino a Portofino.



Materiale - «Si tratta di un intervento di messa in sicurezza a 360 gradi. Si sta procedendo non solo al rifacimento della carreggiata ma anche al ripristino di tutta la parete.

L'elicottero, con una media di dieci carichi e scarichi in un giorno, trasporta il materiale dalla Cervara fino alla parte più alta del muraglione di contenimento dove, rocciatori esperti, hanno provveduto a fissare le pareti metalliche che vanno a completare la messa in sicurezza in tutta la totalità del sito».