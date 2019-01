Portofino, GIampedrone: «Stiamo mantenendo gli impegni»

Liguria - «Stiamo rispettando il cronoprogramma che abbiamo impostato con gli enti preposti per la ricostruzione della strada che collega Santa Margherita Ligure a Portofino e lunedì sarà l'occasione per rimarcare il grande impegno che Regione Liguria sta profondendo al fine di salvaguardare la prossima stagione turistica estiva a Portofino e nel Tigullio»: commenta così l'assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone la consegna del cantiere per l'avvio dei lavori di ricostruzione della strada, prevista lunedì 21 gennaio.



«La strada verrà finanziata con uno stanziamento diretto di Regione Liguria pari a 1,5 milioni di euro – continua Giampedrone – a cui si aggiungono i fondi emergenziali, per un totale di 3 milioni di euro; abbiamo ritenuto infatti di importanza fondamentale agire subito, anche mettendo in campo opere propedeutiche all'avvio del cantiere. Si tratta infatti di un'arteria fondamentale non solo per il territorio del Tigullio, ma per tutta la regione e siamo convinti che le aziende che opereranno per il rifacimento della strada e selezionate dall'Ente proprietario che è la città metropolitana, avranno la stessa abnegazione con cui la politica tutta, fino ad ora, in primis i sindaci coinvolti, ha affrontato il rifacimento dell'infrastruttura, dimostrando, durante l'emergenza e nei mesi successivi, una grande capacità amministrativa».



«Ora – conclude Giampedrone – il nostro obiettivo è quello di terminare la realizzazione della nuova strada entro la fine del mese di aprile, come più volte dichiarato».