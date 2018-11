Portofino, gli orari dei collegamenti con Santa Margherita

Liguria - Il Comune di Portofino rende noti gli orari dei collegamenti tra Santa e Portofino a partire dal 5 novembre e attivi da lunedì a venerdì - studiati per gli alunni e i bambini delle scuole primarie e secondarie - e per coloro che ne avessero effettiva necessità:

Portofino - Santa Margherita Ligure ORE 7 - effettuato dalla Capitaneria di Porto, con pilotina cabinata e accompagnatore a bordo. Da qui sarà possibile, per i ragazzi, raggiungere i vari istituti con il pulmino che normalmente fa servizio. Per quanto riguarda i battelli di ritorno i battelli partiranno da Santa alle 14.15 e 17.



«Per tutti quei bambini e ragazzi che non riuscissero a imbarcarsi sul battello sarà possibile usufruire della ludoteca della scuola "Scarsella" di Santa Margherita Ligure con educatore e mensa. Altresì, per i ragazzi più grandi, la biblioteca di Santa Margherita Ligure è a disposizione per necessità», spiega il Comune di Portofino in una nota.



PORTOFINO - SANTA MARGHERITA

ORE 7 - ORE 10 - ORE 12 - ORE 14.45 - ORE 17.30 - ORE 19.30



SANTA MARGHERITA - PORTOFINO

ORE 9.30 - ORE 11.30 - ORE 14.15 - ORE 17 - ORE 19