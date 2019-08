Portofino, il 1 settembre torna il `Miglio Blu`

Liguria - Nell'Area Marina Protetta di Portofino torna, domenica 1 settembre, il Miglio Blu, la gara di nuoto amatoriale che giunge quest'anno alla settima edizione. Organizzata da Outdoor Portofino tra Niasca, nella Baia di Paraggi, e Santa Margherita Ligure, in uno dei luoghi più suggestivi della penisola, la manifestazione sportiva si tiene in una location unica:la baia di Paraggi, tra le più belle in Italia.



Manifestazione - Il Miglio Blu vede ogni anno scendere in acqua centinaia di nuotatori su un percorso lineare dalla spiaggia di Niasca fino a Punta Pedale Beach. Il percorso di gara in linea è semplice e divertente, la sicurezza e l'assistenza sono garantite. Due i percorsi disponibili: un miglio per gli adulti e 200mt per bambini under 14.