Portofino, in piazzetta la stella di Canazei

Liguria - «Splende nella Piazzetta di Portofino la Stella di Natale donata da Canzei in segno di amicizia, vicinanza, fratellanza e in virtù del gemellaggio stretto lo scorso anno. È arrivata in questi giorni e, inizialmente visitatori e portofinesi, si sono domandati cosa fosse quella struttura che prendeva forma ora dopo ora»: così in una nota il Comune di Portofino.



Una volta montata, il Sindaco Matteo Viacava, con gioia ha svelato il segreto: «All'inizio è stata una sorpresa anche per me, per questo motivo ho voluto che lo fosse anche per tutti i portofinesi. Ho preferito non dire nulla per non rovinare l'effetto. Superata l'emergenza - spiega il sindaco Matteo Viacava - ricevere un dono di questo valore emotivo è qualcosa di unico, indelebile e che rende ancora più saldo il gemellaggio tra le due perle. Sono felice di vedere brillare la Stella di Canazei nella nostra Portofino. Ringrazio di cuore il sindaco, l'amico Silvano Parmesani, per questo omaggio e icona di vicinanza dopo tutto quello che ci è capitato».