Portofino, incontro tra Comune e commercianti: «Pronti ad accogliere turisti già per Natale»

Il sindaco: «Arrivati i moduli della passerella pedonale che permetteranno di raggiungere il Borgo»

Liguria - «Sono arrivati i moduli della passerella pedonale che - alti circa un metro e mezzo sopra il livello della strada - aggirando le voragini sulla strada provinciale 227 permetteranno a tutti di raggiungere il Borgo»: Matteo Viacava, sindaco di Portofino, apre con questa notizia la riunione tra il comune e i commercianti che si è tenuta questa mattina all'interno del Teatrino comunale. Insieme al primo cittadino e al vice sindaco Giorgio D'Alia hanno partecipato - presenti anche la consigliera al Commercio Margherita Gimelli e quella alla Comunicazione e al Marketing Emanuela Morabito - il vice presidente di Ascom Confcommercio Santa Margherita e Portofino Alessandro Hubner e Ilaria Mussini, funzionaria di Confcommercio, per illustrare e dare sostegno alle imprese sulla modulistica. Con loro il Colonnello dell'esercito Lorenzo Guani e il neo comandante della Capitaneria di Porto del Borgo Vincenzo Zagaria. Presente in sala anche l'Associazione Commercianti con i propri esponenti e la presidente Simona Mussini.



Il sindaco ha poi aggiunto: «Portofino è una comunità che si unisce e che si aiuta nelle difficoltà. Portofino però è anche una grande azienda a cielo aperto, io la paragono alla Ferrari - continua il sindaco Viacava - e non possiamo permettere alle 2mila famiglie che vivono nel Borgo di perdere anche un solo posto di lavoro. L'obiettivo, condiviso anche dalla Regione Liguria e dalla Città Metropolitana alle quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti, è di riaprire entro Pasqua. E' ovvio che i tempi sono vincolati anche alle condizioni meteo marine. Una cosa è certa; Portofino sarà pronta per marzo, anzi già per le festività natalizie saremo in grado di accogliere turisti e visitatori. Sono in programma diversi eventi. Portofino non deve essere abbandonata dai suoi commercianti». Il Comune di Portofino poi cantierizzerà la parte della Piazzetta che si è alzata dopo l'esondazione del Rio Fondaco: verrà interessata l'area che va dall'imboccatura del rivo fino a via Roma.