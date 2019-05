Portofino, `Insieme per il bene del mare`: giornata dedicata al benessere del porto

Liguria - L’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, Il Comune di Portofino e l’Area Marina Protetta di Portofino hanno dedicato una giornata al benessere del porto portofinese.

L’iniziativa è stata rivolta a tutti e, in particolare, alle persone che fanno del mare il proprio lavoro, la propria ragione di vita, il proprio divertimento. Parte attiva e protagonisti principali dell’intervento sono stati Dino e Matteo, subacquei del Barracuda Sub “distaccati” proprio nel Borgo.



Impegnato in prima persona anche il sindaco Matteo Viacava: «Tutto ha avuto inizio ieri quando è partita l’opera, davvero complessa, di livellamento e messa in sicurezza della parte finale del Rio Findaco. Oggi abbiamo proseguito con la bonifica dello specchio acqueo».



Dal fondale della baia sono stati estratti non solo un frigorifero, una porta e detriti di ogni genere bensì anche una quantità ingente di gomme per auto. «È questo è solo l’inizio - conclude il sindaco Viacava - presto proseguiremo con la polizia di tutta quella parte di mare compresa nel nostro Borgo».