Portofino, la maratona di nuoto arriva nel borgo

Liguria - La maratona Sestri Levante-Portofino torna ad essere disputata in Liguria, a 42 anni di distanza dall'ultima edizione. La volontà è quella di riportare alla notorietà una manifestazione sportiva di grande interesse per il territorio ligure e di farlo anche a seguito della mareggiata che lo scorso ottobre colpì la costa del Tigullio. L'evento, con arrivo previsto sulla piazzetta di Portofino vuole avere un forte valore simbolico di solidarietà per la popolazione locale, colpita dal maltempo e rimasta completamente isolata dal resto del territorio, sino al totale rifacimento della strada.



La manifestazione, che si terrà il 24 aprile 2019, si sviluppa su un percorso in linea di 7 miglia e vedrà impegnato singolarmente Edoardo Stochino, 31enne nuotatore genovese delle Fiamme Oro-Nuotatori genovesi, secondo ad agosto 2018, alla Coppa del Mondo. Laura Adorni (Nuotatori Genovesi), Sofia Oliveri dei Nuotatori Genovesi, Jacopo Gallo (Lavagna 90), Tommaso Negrello (Lavagna 90), sono i quattro giovani atleti, che affiancheranno Stochino lungo il percorso di gara, alternandosi e disputando la prova a staffetta.



«Non è casuale che la maratona tra Sestri Levante e Portofino ritorni in acqua proprio quest'anno: - afferma Ilaria Cavo, assessore allo Sport di Regione Liguria - non è solo l'esempio di un evento che si vuole riaffermare, ma anche il simbolo di un golfo unito, in tutti i modi, dopo un anno non facile e una ferita ora rimarginata. Ci vuole tenacia, sforzo, costanza per attraversare il mare in acqua. La stessa che hanno avuto gli abitanti di questo golfo e di Portofino in questi mesi. Bisogna crederci. Per questo, quando Edoardo Stochino mi ha presentato il progetto, l'ho sostenuto. Sarà bella la partenza da Sestri, ma anche l'arrivo in acqua in piazzetta. A poche settimana dal maxi concerto, a ventiquattrore dai festeggiamenti del santo patrono sarà un altro segnale di ripartenza per questo territorio».



«Un altro grande evento, questa volta sportivo, a Portofino - sottolinea il Sindaco Matteo Viacava - Un'altra manifestazione legata all'acqua, al mare, elemento per noi così importante. Dopo le importanti regate e la grande pallanuoto è con grande piacere e passione che accogliamo la maratona di nuoto del Golfo del Tigullio proprio qui, con arrivo in Piazzetta. Saremo lieti di aspettare Edoardo a braccia aperte. A Portofino si continuano a organizzare grandi eventi e questo è soltanto l'inizio della stagione estiva».



La partenza della maratona è fissata alle ore 12.00 del 24 aprile dalla Piscina naturale dei Castelli di Sestri Levante, mentre l'arrivo è previsto in piazzetta a Portofino dalle 14.30 in poi.