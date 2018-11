Portofino, la strada del Parco percorribile solo da mezzi di servizio

Solamente quando le condizioni meteo garantiranno la sicurezza del percorso

Liguria - La strada nel Parco di Portofino sarà percorribile solo da mezzi di servizio, per pubblica utilità. Lo scrivono in una nota i sindaci di Camogli, Portofino e Santa Margherita L. precisando anche che sarà attiva solo quando le condizioni meteo garantiranno sicurezza.



La strada in questione, che collega la zona Kulm a Portofino, è lunga circa 5 km, molto ripida e stretta. Percorribile da un numero limitato di mezzi (come le Panda 4x4) e in senso unico. Il Genio Militare (già a Portofino per i rilevamenti mercoledì 31 ottobre) effettuerà alcuni interventi di messa in sicurezza per renderla meno pericolosa.