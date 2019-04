Portofino, martedì l´accensione del falò per San Giorgio

Liguria - Martedì 23 aprile, alle ore 21 in punto in punto, verrà acceso il Falò di San Giorgio - come da tradizione - grazie alle fiaccole portate dai bambini di Portofino. La cerimonia religiosa avrà però inizio alle ore 18 quando, nella navata della chiesa di Divo Martino, don Gianluca Trovato - rettore di Montallegro - celebrerà la Santa Messa.



«Si tratta di una Festa dal valore davvero importante - sottolinea il Sindaco di Portofino Matteo Viacava - Questo lo sarà ancora di più; durante la mareggiata, San Giorgio, ci ha guardato e protetto. Ci è stato vicino quando abbiamo avuto bisogno e ci ha accompagnato nel difficile percorso in cui Portofino era isolata. Adesso tutto il Borgo desidera onorarlo e ringraziarlo. E' la festa del nostro Patrono ma è anche un momento di raccoglimento e di ricordo ripensando a chi non c'è più, l'evento religioso è davvero molto sentito».



La Penolla che troneggia sul falò, issata ormai da giorni in piazza Martiri dell'Olivetta dallo stesso sindaco Viacava come ogni anno, dovrà cadere verso il mare. "Buono auspicio - conclude il Primo Cittadino - per tutti noi significa che la stagione sarà bella e felice".