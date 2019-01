Portofino, proseguono senza sosta i lavori per la ricostruzione della strada

Liguria - I cantieri alla Strada Provinciale 227 per Portofino non si fermano mai, neppure sotto le feste di Natale. Gli uomini al lavoro sulla scogliera, a bordo dei mezzi meccanici intenti al posizionamento dei massi è stato ininterrotto già da pochissimi giorni dopo quella terribile notte in cui la mareggiata ha cancellato la strada.



«Davvero grazie agli ingegneri Bellina e Belfiore per la coordinazione dei lavori, agli operai e ai tecnici che tutti i giorni lavorano per riportare Portofino alla normalità ricostruendo letteralmente la strada in ogni suo angolo - sottolinea il primo cittadino Matteo Viacava - Credo proprio che l'arteria che collega Santa Margherita Ligure al nostro Borgo sarà nuovamente operativa entro Pasqua e lo sarà grazie al prezioso lavoro svolti dai ragazzi impegnati nella ricostruzione».