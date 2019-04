Liguria - Riapertura in pompa magna per la strada che collega Santa Margherita Ligure e Portofino: dopo oltre cinque mesi dalla terribile mareggiata che ha devastato la zona, finalmente le due cittadine liguri potranno tornare alla normalità.



I festeggiamenti - La cerimonia avrà inizio intorno alle 10 a Santa Margherita, dove partiranno i battelli riservati ai residenti del borgo, a chi vi lavora e agli invitati famosi che presenzieranno, tutti muniti di uno speciale pass fornito loro dalle attività commerciali di Portofino. La cerimonia del taglio del nastro avrà poi luogo intorno alle 11.30, quando il corteo - aperto dalla banda e dai circa 600 bambini delle scuole dei comuni di Portofino, di Santa Margherita e di Rapallo e partito poco prima da Santa Margherita - dovrebbe arrivare all’altezza della ex abbazia della Cervara: qui avverranno la cerimonia del “taglio del nastro” e la benedizione della strada.

Alla fine della cerimonia, l'apertura vera e propria della strada sarà seguita da una grande una festa, con tanto stand gastronomici e intrattenimento.

«Per noi tutti è davvero un bel giorno» commenta il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni. «In molti hanno speso risorse ed energie per aiutarci, e per tutti quelli che hanno collaborato oggi è davvero un bel giorno» continua: «Credo davvero che tutto sarà pronto entro Pasqua, credo che Pasqua sarà un po' il momento ufficiale di completamento dei lavori di ripristino. Come comunità di Santa Margherita credo che a questo punto possiamo guardare con fiducia al presente e non solo al futuro».