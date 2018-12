Portofino, scambio di auguri tra l´arma dei Carabinieri e i sindaci

Liguria - Anche quest'anno, Simone Clemente, comandante dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure ha invitato i sindaci - in cui i militari svolgono un ruolo di parte attiva nel controllo della sicurezza sul territorio - per un sentito scambio di auguri.



Da Rapallo a Bogliasco per arrivare fino ad Avegno e Tribogna. La scelta di Portofino non è stata casuale, considerato quello che il Borgo ha passato e, si può dire, ormai superato grazie all'impegno del sindaco Matteo Viacava e di tutti i portofinesi. Comune di Portofino, Protezione Civile e "Carega" insieme all'Arma dei Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.



Dopo la Stella arrivata da Canazei e illuminata ieri sera, l'albero di Portofino, viene adornato con nuove palline di Natale: ognuna porta con sé il messaggio di vicinanza da parte di ogni logo presente sulle sfere dorate. Portofino è già ripartita e questi ulteriori segnali di Amicizia è vicinanza non fanno altro che accelerare ancora di più il processo di perfezionamento che l'Amministrazione ha iniziato in previsione degli eventi previsti entro la fine dell'anno e - chiaramente - per la bella stagione del 2019.