Portofino, situazione ancora difficile: sul posto i vigili del fuoco

Liguria - Situazione ancora difficile per Portofino isolata dopo la forte mareggiata che nella notte di lunedì ha letteralmente divorato l'unica strada di accesso al borgo ligure. Secondo le prime informazioni, Portofino è ancora senza gas mentre l'energia elettrica è tornata in quasi tutto il borgo. Aperta la pista che consentirà l'accesso ai mezzi di soccorso e il passaggio dei residenti con piccoli mezzi.



Soccorsi - Sul posto è stata elitrasportata la squadra di soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. In zona, come in tutta la Liguria centrale permane, al momento, l'allerta arancione: sono previsti infatti rinforzi di mare e vento e piogge persistenti.