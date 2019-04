Portofino, smantellato il cantiere in piazzetta

Liguria - Dopo l'apertura della strada provinciale 227 raggiunto il secondo obiettivo per Portofino. Il cantiere aperto in Piazzetta per richiudere la voragine sulla pavimentazione è stato smantellato.



Piazzetta - «Dopo ore di pioggia intensa il Rio Fondaco si è gonfiato a tal punto da alzare il selciato - ricorda il sindaco Matteo Viacava - Grazie all'intervento della Regione Liguria e alla presenza costante dell'assessore Giacomo Raul Giampedrone abbiamo la nostra Piazza operativa in toto prima di Pasqua. Grazie anche ai tecnici e agli operai della ditta Ilset che hanno lavorato duramente per ridare la Piazzetta ai portofinesi, ai visitatori e a tutti gli innamorati del Borgo prima della stagione estiva».



Emergenza - Anche l'assessore alla Protezione Civile della Regione, Giacomo Giampedrone, si dice soddisfatto: «Siamo felici per avere concluso il ripristino entro i tempi previsti. Aspetto importante è quello, senza dubbio, della messa in sicurezza della parte idraulica. Non dimentichiamo come abbiamo sfruttato le criticità date dalla chiusura della SP 227 per completare e attivare cantieri di difficile gestione nella quotidianità; aver fatto tutto questo in emergenza è ancor più motivo di orgoglio». L'intervento finanziato da Regione - e ottenuto con un finanziamento di oltre 400 mila euro - si è concluso nei tempi previsti, ovvero prima del tanto atteso inizio della stagione estiva.