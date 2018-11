Portofino, Toti: «Entro l´estate restituiremo il borgo ai turisti»

Il governatore ha fatto un sopralluogo dopo i danni della mareggiata

Liguria - «Entro la prossima estate contiamo di restituire Portofino a tutti i milioni di turisti che vengono a visitarlo»: lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Liguria a margine di un sopralluogo a Portofino.



Viabilità - «Apriremo la strada sussidiaria sul monte dietro Portofino per non lasciare isolato il paese in caso di mareggiate poi comincerà un progetto per mettere in sicurezza e ripristinare la strada di collegamento che presenta lesioni per un lungo tratto. Portofino è uno dei gioielli a livello mondiale e va sostenuto con lavori rapidi, infrastrutture veloci e aiuti a privati», ha concluso Toti.