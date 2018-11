Portofino, Toti: «Passerella entro Natale, strada a inizio estate»

Riunione in Regione insieme alle amministrazioni di Santa Margherita e Portofino

Liguria - «Lavoriamo per terminare entro natale la passerella pedonale per superare l'interruzione della strada per Portofino causata dalle forti mareggiate della settimana scorsa; il collegamento stradale sarà invece ripristinato entro fine primavera o inizio estate». Lo ha detto il Presidente della Regione Giovanni Toti al termine della riunione in Regione Liguria cui hanno partecipato le amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Portofino, Città Metropolitana di Genova (titolare della strada di collegamento tra i due comuni) e l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone per fare il punto sul cantiere per la realizzazione della passerella (già avviato) e su quello per la ricostruzione della strada.



La Regione, titolare dell'ordinanza di stato di emergenza, attende l'ordinanza dalla Protezione Civile nazionale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. A quel punto si potrà finanziare direttamente l'opera con tutte le deroghe previste per questi casi. «Il cantiere è già cominciato: a pochi giorni dal crollo già costruiamo il futuro - ha commentato il Presidente Toti - Dare entro natale una passerella pedonale per raggiungere un borgo così importante per il nostro turismo, ed entro la fine della primavera la strada nuova su cui potranno transitare i nuovi veicoli, è un obiettivo minimo per noi. In sei mesi l'isolamento e i danni devono restare un brutto ricordo».



«Abbiamo convenuto - spiega Giampedrone - che l'obiettivo di terminare la passerella entro natale è ragionevole. La provincia si è dimostrata completamente autonoma nelle valutazioni progettuali e nella possibilità, tramite le deroghe concesse dall'ordinanza, di poter agire con velocità anche sull'appalto principale: è la strada migliore per arrivare all'obiettivo. Nel frattempo le ditte incaricate dalla Provincia si occuperanno dei danni minori, i piccoli cedimenti della carreggiata che possono essere ripristinati più celermente e con maggiore facilità. Mentre questi interventi andranno avanti in parallelo, ragioneremo su come affrontare il cantiere principale. Nei prossimi giorni faremo un sopralluogo per il cantiere della passerella e per valutare la situazione in vista della scelta del progetto per il ripristino della strada». Potrebbe essere pronto un progetto già cantierabile in meno di un mese: un progetto per l'infrastruttura essenziale, senza ancora la specifica delle finiture che possono essere affrontate in un secondo momento.