Portofino, turiste si perdono a Cala dell´Oro: tratte in salvo con l´elicottero

Liguria - Intorno alle 19 di ieri sera, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento da 2 ragazze di Milano che, avendo perso il sentiero nei pressi della Cala dell'Oro (a Portofino), si sono trovate in difficoltà in una zona impervia.



Il salvataggio - Immediato l'intervento dei soccorsi via terra e via mare, partiti da Rapallo. In breve tempo i sommozzatori hanno raggiunto i pressi della spiaggia col gommone, arrivando poi a nuoto la riva, da dove hanno facilmente raggiunto le ragazze. Data la loro stanchezza e i vari pericoli, i Vigili del Fuoco hanno optato per attendere l'elicottero della Capitaneria di Porto per soccorrere le ragazze. Una volta arrivato il mezzo di soccorso, dunque, le giovani sono state issate a bordo e portate in salvo.

Sul posto presente anche una squadra del soccorso alpino.