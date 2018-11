Portofino, una buona notizia per gli abitanti: è tornata l´energia elettrica

Liguria - Dopo 96 ore di pioggia, mareggiata e lavoro ininterrotto è arrivata la prima giornata di sole su Portofino ma non solo, perchè nella cittadina è tornata l'energia elettrica.



Enel - «I minuti e le ore sono state trascorse tra l'organizzazione pratica dei collegamenti - via mare - da e verso il Borgo con un continuo impiego di forze per riportare nel minore tempo possibile, tutto, alla normalità; mentre gli alpini, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel sono stati impegnati per riportare la corrente elettrica a Portofino. Adesso si lavorerà per portare luce su tutta la banchina e in quella parte in cui manca ancora».



Normalità - «Ci rimbocchiamo le maniche e non ci fermiamo - sottolinea il Sindaco di Portofino Matteo Viacava che non si è fermato un solo momento da quando è iniziato tutto - si lavora sodo per lanciare un segnale, il nostro segnale di ritorno alla normalità».