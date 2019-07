Precari centri per l´impiego, Pisani: «Ora serve il risultato finale»

Liguria - «Pieno supporto e soddisfazione per il lavoro portato avanti fino a qui dagli assessori Gianni Berrino e Ilaria Cavo in merito alla stabilizzazione dei lavoratori precari dei Centri per l'Impiego liguri»: lo dichiara il consigliere di Liguria Popolare Gabriele Pisani in seguito al consiglio regionale di martedì 16 luglio, durante il quale è stata discussa un'interpellanza di Pastorino, Lunardon, Battistini e Rossetti.



«Sono 67 le persone da stabilizzare, a seguito del concorso che era stato indetto dalla Regione Liguria, e attualmente in attesa del trasferimento dei fondi nazionali. Speriamo che al più presto ci sia la disponibilità delle risorse economiche per dare finalmente un po' di certezza al loro futuro. – aggiunge Pisani - La Regione, per quanto di sua competenza, si è dimostrata tra gli enti più virtuosi in Italia. Anche l'attenzione data alla questione da parte degli assessori competenti è rimasta sempre alta».



«Il fatto che nei Centri per l'Impiego, luoghi deputati alla ricerca di un lavoro, ci siano dipendenti precari è davvero un'assurdità tutta italiana alla quale bisogna velocemente porre rimedio», conclude Pisani.