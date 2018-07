Presentato il progetto `Tramonti di Montallegro`

Liguria - Salire in alto a bordo di una mongolfiera, con panorama mozzafiato sul Golfo. E volgere lo sguardo lassù, al Santuario di Montallegro scintillante di luci e pronto ad ospitare, nel teatro all’aperto che è poi la scalinata che conduce all’edificio religioso, importanti conferenze rese ancora più suggestive dal riflesso del sole che filtra tra i lecci, quando la giornata volge al termine. Ecco l’iniziativa “Tramonti di Montallegro”, progetto di valorizzazione del Santuario e della Funivia (unica in Liguria) che ad esso conduce ideato dal comunicatore Marco Pogliani e organizzato dal Comune di Rapallo.



L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina, nella sala consiliare del municipio di Rapallo. A fare gli onori di casa il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, che ha evidenziato l’importanza di valorizzare il Santuario di Montallegro, cuore della storia e della vita della città nonché luogo di grande valenza culturale, non solo durante le Feste di Luglio ma in tutto l’arco dell’anno.



Ad illustrare l’iniziativa è Marco Pogliani, grande esperto in comunicazione e ideatore del progetto: «Il Santuario di Montallegro è uno scrigno di devozione e partecipazione genuina e la Novena dell’Alba ne è un esempio - sottolinea - Con questa iniziativa puntiamo a far sì che il Santuario diventi icona e punto di riferimento per il Tigullio tutto l’anno. Lo faremo tramite alcuni gesti: l’abbraccio protettivo di Maria simboleggiato dal manto azzurro, la salita verso l’alto sulla mongolfiera, i fasci di luce che segnaleranno la presenza del Santuario, la valorizzazione della funivia, elemento già di per sé spettacolare, e la presenza di importanti relatori in quello che sarà un “teatro all’aperto”, la scalinata del Santuario. Il tutto al tramonto, in ottica di un marketing turistico che mostri Rapallo sotto una luce diversa dal solito».







Grande entusiasmo da parte del sindaco Carlo Bagnasco (che si sta prodigando personalmente per ottenere i permessi necessari per il funzionamento della funivia in notturna, iter non semplice ma su cui l’amministrazione comunale punta in maniera particolare) e dell’assessore al turismo Elisabetta Lai: come puntualizzato da entrambi, la presenza di numerosi cantieri in città ha portato a rivalutare location di grande importanza come, appunto, il Santuario di Montallegro raggiungibile in soli sette minuti tramite la funivia, unica in Liguria.







Particolare apprezzamento per l’iniziativa anche da parte del rettore del Santuario, don Gianluca Trovato. Presenti alla conferenza stampa anche il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e i consiglieri comunali Eugenio Brasey, Filippo Lasinio e Elisabetta Ricci.



Di indubbia attrattiva è la salita in mongolfiera, evento mai realizzato prima d’ora nel Tigullio. La mongolfiera sarà posizionata all’interno del campo sportivo Macera e sarà attiva dalle 21 alle 23.30 di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 luglio, e venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto. Il ticket per fruirne comprenderà il biglietto andata/ritorno per la funivia (che sarà fruibile fino al 31 agosto) e avrà un costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 12 anni. Non c’è limite di età né di altezza per i minori, purché siano accompagnati da un adulto. Prenotazione (anche tramite e-mail all’indirizzo iat@comune.rapallo.ge.it) e acquisto dei biglietti presso l’Ufficio Iat del Comune di Rapallo, lungomare Vittorio Veneto 38, fino ad esaurimento posti.



Un manto azzurro che simboleggia l’abbraccio della Vergine accoglierà pertanto le persone sia sul piazzale e lungo la scalinata del Santuario, sia all’imbocco della storica mulattiera che sale a Montallegro. Sarà proprio la scalinata il “teatro all’aperto” su cui il pubblico potrà accomodarsi per ascoltare le conferenze dei relatori, che valorizzeranno ancora di più l’iniziativa. Domenica 29 luglio, tuffo nell’arte con un esperto che non ha bisogno di presentazioni: Vittorio Sgarbi, critico d’arte, saggista e volto noto della televisione, che affronterà il tema “Spiritualità e volti di Maria nell’arte”. Il giorno successivo, 30 luglio, protagonista sarà invece il simpatico Giacomo Poretti del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”, che interpreterà il monologo “Fare un’anima”, di cui è autore: un progetto su un tema particolarmente profondo affrontato con l’umorismo e l’ironia che contraddistinguono l’attore e sceneggiatore.