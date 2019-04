Problemi tecnici a bordo: l´aereo scarica 80 tonnellate di cherosene sul Santuario dei Cetacei

Liguria - Partito dall'aeroporto di Milano Malpensa alle 15.40 per procedere alla volta di Tokio, il volo AZ786 di Alitalia ha riscontrato alcuni problemi tecnici mentre già si trovava sopra il Trentino. Costretto, dunque, a tornare indietro, il personale ha pensato bene di mettere in atto una procedura di sicurezza propedeutica a un'eventuale atterraggio di emergenza proprio mentre stava sorvolando il Mar Ligure: per tentare di "alleggerirsi" un po', infatti, l'airbus ha letteralmente scaricato circa 80 tonnellate di cherosene al centro del Santuario dei Cetacei, circa 70 km a largo di Genova.



Fortunatamente - stando alle verifiche messe in atto dalla Capitaneria di Porto - sembrerebbe che non sia stata trovata alcuna traccia di carburante al largo del Mar Ligure. Si apprende, infatti, che il pilota abbia scaricato il carburante da una altezza di 15mila piedi: per legge la procedura dovrebbe avvenire a circa 6mila piedi, quindi l'operazione sì fatta avrebbe permesso una maggiore nebulizzazione del carburante, il quale in questo modo sarebbe riuscito a evaporare, evitando conseguenze ben più gravi per l'ambiente. Per queste ragioni, al momento la Procura non ha ancora aperto alcun fascicolo.