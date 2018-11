Protezione Civile, firmato il protocollo tra il Ministero dell´Istruzione e il Dipartimento Nazionale

Liguria - Nel corso della prima giornata di Orientamenti è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento Nazionale di Protezione civile per diffondere la cultura della protezione civile a partire dalla scuola. Sulla scia di quanto già fatto da Regione Liguria con il Kit diffuso nelle scuole primarie e secondarie #imparosicuro.



«Abbiamo presentato oggi, davanti al pubblico delle scuole e delle aziende – ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - il nostro Kit sul sistema di allertamento che verrà introdotto in tutte le scuole primarie e secondarie della nostra regione. È il frutto di un grande lavoro e della collaborazione con il dipartimento di protezione civile e con l'assessorato all'istruzione. Un passaggio che credo sia molto utile per questi ragazzi: essere consapevoli del rischio idrogeologico in una regione delicata come la nostra è uno degli elementi per affrontare al meglio il futuro». «Come protezione civile – ha concluso Giampedrone – Cerchiamo di salvare vite umane, per questo serve sempre di più mettere a sistema le conoscenze, per prevenire e cercare di gestire il rischio».