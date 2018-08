Protezione Civile, Liguria pronta a presentare il progetto per potenziare la colonna mobile

Liguria - Regione Liguria è pronta a presentare il progetto per il potenziamento delle attrezzature a disposizione della colonna mobile regionale di Protezione civile al Dipartimento nazionale. Il progetto ha a disposizione 1 milione e 105 mila euro per il triennio 2017-2019. Le attrezzature per la colonna mobile regionale, come ad esempio cucine da campo, mezzi antincendio, gruppi elettrogeni, idrovore, sono strumenti per la gestione delle emergenze e che consentono di dare maggiore funzionalità ai moduli di assistenza alla popolazione in caso di calamità.



“La Protezione civile della Liguria – commenta l’assessore Giacomo Giampedrone – è stata riconosciuta come eccellenza dal Capo dipartimento Borrelli, ed è nostra intenzione continuare a investire in questo settore strategico. In diverse occasioni le colonne mobili liguri sono stati utilizzate in caso di emergenza, all’Aquila e in Emilia dopo i terremoti: un potenziamento in questo senso è garanzia di risposte efficaci, rapide e concrete per la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza”.