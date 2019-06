Pulizia straordinaria di Chiavari: intensificati gli interventi in notturna

Liguria - Per la terza estate consecutiva, il Comune di Chiavari ha predisposto la pulizia straordinaria della città in notturna.



Una squadra di operatori della ditta Maris, dotati di attrezzature con serbatorio e lancia ad alta pressione, è all’opera da un paio di giorni per lavare e disinfettare i marciapiedi e i sottoportici, i vialetti e i camminamenti dei giardini pubblici ed infine i contenitori di raccolta olio e vetro cittadini. Il servizio si svolge in orario notturno, da mezzanotte alle 8 di mattina, per limitare il più possibile i disagi ai residenti e ai commercianti. Oltre al lavaggio delle aree pedonali, il cronoprogramma interersserà anche le aree gioco dei giardini pubblici.



Chiude Marco Di Capua, sindaco di Chiavari «Continuiamo ad intervenire per mantenere la nostra città pulita e ordinata. Questa sera Via Entella sarà soggetta agli interventi di pulizia straordinaria per eliminare sporcizia, tracce di deiezioni canine e quant’altro. Nei prossimi giorni toccherà a Piazza Matteotti, al parco per bambini di Via dei Velieri e a Piazza N.S. dell’Orto. Mentre nei giorni scorsi, l’attività degli operatori si è concentrata in Piazza Roma, compresi i giochi per bambini, in Via Piacenza e nel sottopasso della stazione FS».