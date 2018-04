Rapallo, al via gli interventi di asfaltatura in orario serale/notturno

Liguria - Il Comune di Rapallo comunica che nei prossimi giorni, saranno effettuati interventi urgenti di asfaltatura in due delle principali arterie viarie del centro cittadino.

- giovedì 26 aprile i lavori verranno eseguiti in orario serale/notturno (dalle 20.30 fino a fine lavori, prevista non oltre le ore 6 del giorno successivo) in corso Matteotti, tra l?incrocio con via della Libertà e piazza Cavour, e comporteranno la scarifica e la successiva riasfaltatura completa della strada. Verranno inoltre risistemati i basoli (blocchetti di basalto) stradali in piazza Cavour ed effettuati rappezzi di asfalto in corso Assereto e in via Mameli, tratto corsia di destra a scendere in direzione centro, altezza campi da golf.



- venerdì 27 aprile, sempre dalle ore 20.30 fino a fine lavori (non oltre le ore 6 del 28/4) le operazioni interesseranno via della Libertà, con scarifica e riasfaltatura completa nel tratto tra piazza Cile e il sottopasso ferroviario e della corsia lato destro a scendere in direzione centro. Lavori analoghi previsti anche in via Mameli nella zona antistante la chiesa di S. Anna.



«Gli interventi - come spiega Arduino Maini, assesore ai Lavori Pubblici - verranno svolti in orario serale/notturno per non creare disagi alla viabilità in quelle che sono zone già particolarmente trafficate».