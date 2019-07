Rapallo, al via il collaudo della soletta a copertura del Torrente San Francesco

Liguria - Sono in corso le operazioni di collaudo della nuova soletta a copertura del torrente San Francesco di Rapallo, alla presenza di Carlo Bagnasco Sindaco a Rapallo, dell’assessore ai lavoro pubblico Filippo Lasinio assieme ai tecnici del Comune di Rapallo e al progettista e direttore del cantiere l’ingegere Roberto Vallarino della ditta ITEC Engineering di Sarzana.



Carico - Il collaudo viene effettuato attraverso diverse prove di carico in nove punti della nuova copertura; vengono utilizzati quattro mezzi pesanti da 44 tonnellate (riempiti di ghiaia) con i quali si registrano i dati di carico che verranno poi confrontati con i dati di carico del progetto per stabilire la deformazione e il ritorno in posizione della struttura.

Terminata la fase di collaudo saranno tracciare le linee della viabilità stradale e pedonale e si prevede la riapertura al traffico già da giovedì 1 agosto,



La viabilità prevede il transito dei mazzi pesanti sul lungomare Vittorio Veneto per non sollecitare la vecchia copertura lungo via Milite Ingnoto. Gli altri mezzi invece potranno percorrere sia il lungomare Vittorio Veneto (a doppio senso) sia corso Assereto e via Milite Ingnoto che rimaranno anch’esse a doppio senso di circolazione.