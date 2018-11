Rapallo, al via la rimozione di quattro imbarcazioni dal lungomare

Liguria - Al via quest’oggi le operazioni di rimozione di quattro delle imbarcazioni che si sono arenate sul lungomare cittadino a seguito della straordinaria mareggiata del 29 e 30 ottobre.



I natanti - Dorodea, Elsy e Allegra - hanno lunghezza che va dai 16 ai 18 metri circa: l’impeto delle onde le ha trascinate sulla scogliera all’altezza dell’hotel Rosabianca. Da qui verranno rimosse con l’ausilio di gru giunte questa mattina sul posto, dotate di un braccio meccanico di circa 30 metri. Ad esse si aggiungerà una quarta imbarcazione di minori dimensioni (un Boston di 12 metri). L’intervento durerà tre giorni: oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, la gru rimuoverà Dorodea; tra martedì 27 e mercoledì 28 novembre sarà la volta di Elsy, Allegra e del Boston. Il trasporto delle imbarcazioni in oggetto avverrà su gomma con partenza nella notte di mercoledì.



Danni - «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per riportare quanto prima la città alla normalità - sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco, da questa mattina sul posto per seguire le operazioni - I danni sono ingenti e ho chiesto risorse al Governo centrale, che mi auguro arrivino il prima possibile. Se ciò avverrà, sarò il primo a riconoscere l’operatività dell’Esecutivo; in caso contrario, valuteremo l’eventualità di prendere provvedimenti anche forti, perché abbiamo bisogno quanto prima di dare risposte ai nostri cittadini, ai titolari di attività che hanno subito danni e a chi, a causa di questo, rischia il posto di lavoro».