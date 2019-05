Liguria - Incidente stradale ieri a Rapallo, in via Aurelia di Levante: una persona ha perso il controllo della sua macchina ed è finita contro un chiosco adibito alla vendita di giornali abbattendolo. Nel sinistro un tubo del gas è stato lesionato e ha iniziato a perdere una minima quantità di metallo.



Recupero - I vigili del fuoco hanno appurato che non vi fossero feriti ed hanno messo in sicurezza sia la vettura che il tubo del gas. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.