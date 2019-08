Liguria - Brutta caduta a Rapallo per una ragazza che - per cause ancora da chiarire - è caduta dal secondo piano di un appartamento, finendo rovinosamente sull'asfalto sottostante.



L'incidente - Nella caduta la giovane - di cui non sono state rese note le generalità in quanto potrebbe trattarsi anche di un minore - ha riportato diversi traumi, Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno subito provveduto a trasportarla d'urgenza al San Martino.