Rapallo, cede la strada: interrotta la circolazione in località Savagna

Liguria - «A causa del cedimento della strada in località Savagna è stata interdetta la circolazione veicolare dall'inizio della Via Sotto la Croce per un tratto di circa 100 metri»: lo ha comunicato tramite la propria pagina Facebook il Comune di Rapallo.



«Si suggerisce, per chi è diretto in quella zona, di percorrere la strada passando da San Martino Di Noceto, prestando attenzione in quanto lungo il percorso si presentano due restringimenti di carreggiata causati da altri cantieri in atto», ha concluso la nota.