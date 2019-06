Rapallo, chiazza oleosa alla foce del torrente Boate: nessuno sversamento in mare

Liguria - Nei giorni scorsi alcuni cittadini di Rapallo hanno segnalato la presenza di una grande macchia oleosa nel torrente Boate, vicino al ponte pedonale sito alla foce del corso d'acqua. A seguito delle segnalazioni - e dopo che la Capitaneria di Porto ha invitato a provvedere per prevenire eventuali sversamenti in mare di sostanze inquinanti - il Comune ha provveduto a posizionare allo sbocco del torrente alcune panne antinquinamento.



Il provvedimento - Nonostante la chiazza oleosa - a quanto pare causata da uno sversamento abusivo di idrocarburi - fosse evidente, a seguito di alcuni controlli il Comune di Rapallo ha fatto sapere che, grazie alle tempestive operazioni di contenimento e di bonifica messe in atto, gli idrocarburi in questione non hanno raggiunto le acque destinate alla balneazione: per questa ragione, al momento non risulta necessario mettere in atto alcuna interdizione.

Sono in corso gli accertamenti del caso, attraverso i quali si spera di riuscire in breve a identificare i colpevoli.