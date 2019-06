Rapallo, chiodi trovati in una corda per bambini: la rabbia del sindaco

Liguria - Alcuni chiodi sono stati ritrovati dentro una “corda da gioco” per bambini al Parco Casale: a denunciare l’accaduto il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco tramite la propria pagina Facebook.



Gesto - Il primo cittadino ha scritto sulla sua pagina: «Questo gesto gravissimo non può e non deve restare impunito, ho già provveduto a fare denuncia ai Carabinieri perché tale inaudita cattiveria immotivata e gratuita, non si ripeta. Insisterò con la proposta di affidare la gestione dei parchi cittadini per aver un miglior servizio, maggiore pulizia e sicurezza».



Monitoraggio - «Sono già in atto ulteriori controlli da parte della Guardia Nazionale Ambientale in tutto il territorio».