Rapallo, Confesercenti: «Ancora difficile stimare tutti i danni»

La mareggiata ha danneggiato le attività commerciali in passeggiata

Liguria - «Utilizzare la massima cautela ed usufruire delle misure di autoprotezione per le attività» questo l'appello della Confesercenti Tigullio al comune di Rapallo, dopo i danni che il maltempo ha causato alla città.



Ancora difficile stimare tutti i danni , secondo il coordinatore Confesercenti Tigullio Enrico Castagnone. Che aggiunge: «Oltre a due alberi caduti sull’Aurelia verso Zoagli e a San Lorenzo della Costa ed ai consueti allegamenti in via Mameli e del sottopasso di via Della Libertà, questa volta le onde alte più di tre metri hanno letteralmente invaso la passeggiata, i tombini sembravano dei gaiser ad ogni nuova onda. Tutta la passeggiata a mare e via Marsala si sono ritrovate sotto una quarantina di centimetri d’acqua».



ph dalla pagina Facebook Carlo Bagnasco sindaco a Rapallo