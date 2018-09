Rapallo diventa la prima stazione `GreenHub`

Operativa la prima installazione sperimentale

Liguria - Rapallo, con l'installazione sperimentale multi sorgente Dynamo, è la prima stazione ferroviaria GreenHub della rete ferroviaria nazionale. Da oggi, infatti, l'innovativa struttura offre alle persone nuovi servizi di ricarica per devices utilizzando energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.



Ambiente - Il progetto pilota GreenHub, di cui è parte l'installazione sperimentale multi sorgente Dynamo (realizzata in legno, alluminio e acciaio), unisce sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, tecnologia innovativa e nuovi servizi per i frequentatori e le persone che viaggiano in treno. L'obiettivo è rendere le stazioni del futuro un unico spazio green caratterizzato dall'uso di materiali riciclati e riciclabili.



Tecnologia - Dynamo integra i prodotti tecnologici di otto startup italiane. Verde21, la new company che ha ideato l'impianto innovativo, accumula ed eroga l'energia rinnovabile raccolta da pannelli fotovoltaici tradizionali e dagli speciali pannelli fotovoltaici trasparenti prodotti dalla neoimpresa Glass To Power. Per l'accumulo di ulteriore energia elettrica, adottando la stessa tecnologia in diverse declinazioni, la zona è lastricata con pannelli fotovoltaici calpestabili realizzati dalla startup Platio. Con la tecnologia delle startup Sense Square e U-Earth sarà monitorata e purificata in tempo reale l'aria. I viaggiatori hanno a disposizione panchine, realizzate dalla startup Verde21 e dalla startup Steora, con prese integrate per la ricarica di tablet e smartphone. Inoltre la neoimpresa Trampoline ha installato un access point con la predisposizione per la connettività Wi-Fi. Infine la startup Blimp raccoglierà informazioni e dati sull'utilizzo del prototipo.



Innovazione - Questo approccio integrato consentirà di sviluppare un nuovo concept tecnologico che generi sinergie tra grandi e piccole società. L'innovativo progetto tecnologico GreenHub, a cui sta lavorando il Gruppo FS Italiane, attraverso le società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, in collaborazione con Sirti, nell'ambito di Open Italy 2018 del Consorzio Elis, è un programma che ha l'obiettivo di coniugare le esigenze di innovazione delle grandi aziende con la necessità di crescita delle startup come Verde21. Con Open Italy 2018 (34 aziende presenti, 186 startup e 49 giudici), Elis si conferma una realtà in grado di incrementare e far crescere l'innovazione nelle grandi aziende che, grazie all'apporto di nuove idee e tecnologie, potranno migliorare i processi e le attività di tutti i giorni.