Rapallo, finanziato il progetto di ripristino della scalinata d’accesso all’Antico Castello

Liguria - Nuova ed importante iniziativa di solidarietà a seguito dei danni provocati dalla mareggiata di fine ottobre sul territorio di Rapallo, suggellata questa mattina nella sala consiliare del municipio.



Promotore è il Soroptimist International (associazione mondiale di donne tutte impegnate, a più livelli, nel mondo del lavoro), che lo scorso anno organizzò proprio a Rapallo il Consiglio delle Delegate. L’accoglienza ricevuta in quell’occasione dall’amministrazione comunale e dal comparto commerciale cittadino non è passata inosservata agli occhi delle cinquecento delegate presenti al Consiglio: «Dopo la mareggiata abbiamo ricevuto moltissime telefonate da parte delle delegate di tutta Italia, desiderose di poter dare una mano alla città che la aveva accolte così calorosamente - spiega Silvia Balicco, incoming president del Soroptimist Club del Tigullio - Abbiamo quindi pensato ad un progetto di ripristino della scalinata dell’Antico Castello sul Mare, simbolo di Rapallo, parzialmente divelta».



Da qui, l’avvio dell’iter burocratico coronato con il passaggio finale: l’approvazione del progetto e della relativa copertura economica (per un totale di 15mila euro) da parte del Comitato di Presidenza del Soroptimist International d’Italia: un gesto importante per rendere nuovamente accessibile l’Antico Castello a rapallesi e ospiti, come sottolineato dalla Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi in un video-messaggio proiettato nel corso della conferenza stampa.



Grande soddisfazione da parte del sindaco Carlo Bagnasco, del presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico e dell’assessore a Turismo e Commercio Elisabetta Lai, presenti alla conferenza stampa: da parte loro, un sentito ringraziamento e un plauso al Soroptimist International per la sensibilità dimostrata che contribuirà a rendere nuovamente fruibile quello che è il simbolo della città, oggi importante sede museale.