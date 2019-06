Rapallo, gattino rimane intrappolato su un cipresso: intervengono i Vigili del Fuoco con l´autoscala

Liguria - Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo hanno prestato soccorso a un gattino rimasto intrappolato su un albero.



A quanto pare, l'animale - arrampicatosi, come presumibile, spontaneamente su un cipresso sito in passo Dietro il Coro - una volta arrivato in cima non è più stato in grado di scendere da solo. A quel punto, i Vigili del Fuoco - chiamati a intervenire dal padrone del micio - hanno provveduto a salvarlo con l'utilizzo dell'autoscala, facendo prima spostare ben 7 auto parcheggiate. Una volta tratto in salvo, il gatto è stato riconsegnato al padrone.