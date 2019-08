Rapallo, giovedì 22 agosto torna la IX edizione del “Red Carpet”

Liguria - L’evento inizierà alle ore 19:00. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al giorno successivo.



Siamo ormai giunti alla nona edizione di un evento che tanti attendono.



La classica cena itinerante a cielo aperto anche quest’anno prende spunto dall’eleganza e dal “made in Italy”.



Troverete come sempre una svariata scelta di proposte di prima qualità studiate per l’occasione dagli Chef dei ristoranti aderenti.



Quest’anno avremo un punto di ristorazione anche all’interno del porto Carlo Riva.



Il tappeto rosso farà da passerella per i nostri eleganti ospiti che, passeggiando lungo il naturale scenario del golfo di Rapallo e del suo centro storico, potranno piacevolmente godere dell’allestimento elegante che da sempre contraddistingue il Red Carpet.



Non mancheranno gli eventi di intrattenimento e spettacolo che allieteranno il Red Carpet : cinque punti musicali in cui si potranno ascoltare grandi successi della musica italiana, evergreen e per i più giovani, la discoteca al Chiosco della Musica dalle 22.



Inoltre, nella zona Rosa dei Venti, il Ferrari Club Rapallo, partner dell'iniziativa da diversi anni, metterà a disposizione il simulatore e allestirà la mostra delle Rosse più famose al mondo!



Il Civ propone una sorpresa last minute che arricchisce il programma dell'evento più atteso dell'estate di Rapallo: uno spettacolo di acrobatica aerea realizzata dalla compagnia Cristallo 15 - Arti acrobatiche, guidato da Albina Greco.