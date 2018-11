Liguria - Un ventiseienne è stato arrestato dai carabinieri di Rapallo in esecuzione di una misura di detenzione emessa per aver perseguitato la sua ex fidanzata. L misura era stata emessa dalla Procura della Repubblica lo scorso 29 ottobre, per le lesioni e le persecuzioni messe in atto nel 2017 e nel 2018.



L’arrestato è stato portato in una comunità terapeutica in Piemonte, come disposto dall’autorità giudiziaria.