Rapallo, in fase di ultimazione le travi per la soletta di copertura sul torrente San Francesco

Liguria - Sono in fase di ultimazione le travi che andranno a formare la soletta a copertura del torrente San Francesco. Le travi hanno lunghezza di 26,3 metri. I lavori di cantiere riprenderanno non appena verranno rimosse le imbarcazioni alla foce del torrente andate ad arenarsi dopo la mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi.



«La speranza - sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco - come ho più volte ribadito, è in uno snellimento della burocrazia che permetta di portare via le barche dal lungomare nel più breve tempo possibile».