Rapallo, Inaugurato il `giardino d’inverno` per l’Asilo Nido comunale `Per un mondo Unicef`

Liguria - Uno spazio che, fino a qualche giorno fa, poteva essere utilizzato esclusivamente nelle giornate soleggiate di primavera e d’estate e che, da oggi, sarà possibile usufruire invece durante tutto l’arco dell’anno. La nuova tenda che trasforma una parte del cortile in un “giardino d’inverno” è stata inaugurata oggi pomeriggio presso l’Asilo Nido Comunale “Per un Mondo Unicef” di Via Don Bobbio a Rapallo, alla presenza del Vice Sindaco Pier Giorgio Brigati assieme ai responsabili dell’Asilo Nido stesso. Tanti i genitori con i loro piccoli che hanno partecipato all’inaugurazione e tanti gli apprezzamenti per questo nuovo spazio del “nido”.



«Un desiderio dei responsabili della struttura - dichiara il Vicesindaco Brigati - che l’amministrazione ha voluto realizzare, proprio per dare maggior valore ad un Asilo Nido che è diventato un’eccellenza nella nostra Città. Fino a qualche anno fa - continua Brigati - l’Asilo faceva fatica a riempire le aule, da qualche anno invece si creano liste di attesa visti gli incrementi di richieste da parte delle famiglie. Questo è un altro segnale positivo che è sintomo di un buon lavoro da parte di tutti».



Lo spazio, di circa sessanta metri quadrati, è stato realizzato in alluminio e tende in PVC, ed possibile mantenerlo aperto durante le giornate calde, mentre può essere chiuso e ben protetto durante le giornate più fredde. Una porzione è in pavimentazione con le “chiavarine” mentre nella porzione più esterna c’è il prato del giardino attiguo.



«Nelle attività di controllo, verifica ed eventuali interventi sugli istituti scolastici cittadini, oltre alle manutenzioni ordinarie, abbiamo ritenuto importante inserire anche quest’opera che è stata realizzata dal Comune di Rapallo con un investimento di circa ventimila euro. Un intervento che sarà sicuramente apprezzato e che si unisce ad altri interventi che stanno per concludersi nella vicina scuola materna (G. Pascoli ndr) per rendere tutto il complesso scolastico ancora migliore, più accogliente, più sicuro e più efficiente».